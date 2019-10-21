Смертельное селфи: В Приморье женщина разбилась насмерть при попытке сделать красивый кадр

Женщина поскользнулась и упала с 70 метров.

В Приморье при попытке сделать селфи разбилась насмерть 41-летняя жительница Владивостока.

Трагедия произошла 19 октября в ущелье Дарданеллы. Женщина в составе группы вместе с коллегами ехала на корпоративный пикник. По дороге группа туристов остановилась в ущелье Дарданеллы. Одна из женщин 1978 года рождения подошла близко к краю обрыва, чтобы сделать красивый кадр. Она поскользнулась и упала с 70-метровой высоты.

Коллеги вызвали на место спасателей в надежде, что женщина жива. Но туристка от полученных травм скончалась на месте.

Видео: YouTube/Max Fursov