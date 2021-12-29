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Служба "122" в Ленобласти готова к пиковым нагрузкам
Сегодня, 10:45
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Служба "122" в Ленобласти готова к пиковым нагрузкам

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Регион провел трехдневное стрессовое тестирование единой службы "122", обеспечивающей маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19.

Во вторник, 18 января, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что единая служба "112" прошла стресс-тестирование, которое показало готовность системы к росту числа обращений. 

Служба обеспечивает маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19.

Отмечается, что специалисты скорректированы работу системы ночью, прорабатывают возможность непрерывного мониторинга в режиме онлайн, чтобы фиксировать и оперативно реагировать даже на малейшие сбои. 

По словам председателя комитета по здравоохранению области Сергея Вылегжанина, ожидается рост заболеваемости в связи с омикроном. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленобласть, служба 122
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области,

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