Служба "122" в Ленобласти готова к пиковым нагрузкам

Регион провел трехдневное стрессовое тестирование единой службы "122", обеспечивающей маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19.

Во вторник, 18 января, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что единая служба "112" прошла стресс-тестирование, которое показало готовность системы к росту числа обращений.

Служба обеспечивает маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19.

Отмечается, что специалисты скорректированы работу системы ночью, прорабатывают возможность непрерывного мониторинга в режиме онлайн, чтобы фиксировать и оперативно реагировать даже на малейшие сбои.

По словам председателя комитета по здравоохранению области Сергея Вылегжанина, ожидается рост заболеваемости в связи с омикроном.

Фото: Piter.tv