Служба "122" в Ленобласти готова к пиковым нагрузкам

Во вторник, 18 января, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что единая служба "112" прошла стресс-тестирование, которое показало готовность системы к росту числа обращений.
Служба обеспечивает маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19.
Отмечается, что специалисты скорректированы работу системы ночью, прорабатывают возможность непрерывного мониторинга в режиме онлайн, чтобы фиксировать и оперативно реагировать даже на малейшие сбои.
По словам председателя комитета по здравоохранению области Сергея Вылегжанина, ожидается рост заболеваемости в связи с омикроном.
Фото: Piter.tv
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