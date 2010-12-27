Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Петербурженка отправила 2-летнего сына гулять и пропала
Сегодня, 13:17
0
Shdaria
198

Петербурженка отправила 2-летнего сына гулять и пропала

0
 
 

В Петербурге ищут мать 2-летнего ребенка, который гулял по городу без сопровождения взрослых.

В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело по статье "оставлении в опасности" маленького ребенка. Следственный комитет по Петербургу разыскивает мать ребенка, которая отпустила ребенка гулять одного.

Пресс-служба ГСУ СК РФ Санкт-Петербурга сообщает, по версии следствия, что 32-летняя женщина не закрывала двери в квартиру, в которой жила с 2-летним сыном. Ребенок всегда выходил на улицу, а потом возвращался самостоятельно, об этом сообщили очевидцы. Прохожие доставили ребенка в больницу, выяснилось, что по-русски он не разговаривает. 

Полицеским удалось найти бабушку "потеряшки". Она рассказала, что утром 13 сентября ушла на работу, а ее дочь с сыном остались дома. Куда исчезла мать мальчика, опрошенная не знала. В настоящее время устанавливается местонахождение матери малыша.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5