Щедрый Дед Мороз из Ленобласти ищет Снегурочку, которой готов платить биткоинами

В Ленобласти депутат Андрей Семенов ищет себе снегурочку за биткоины.

Муниципальный депутат Андрей Семенов, который в декабре превращается в сланцевского Деда Мороза и поздравляет жителей с наступающим Новым годом, активно ищет себе помощницу-Снегурочку. Девушке, которая сможет достойно пройти отбор, заплатят 0,01 биткоина (около 6 тысяч рублей).