Щедрый Дед Мороз из Ленобласти ищет Снегурочку, которой готов платить биткоинами

Муниципальный депутат Андрей Семенов, который в декабре превращается в сланцевского Деда Мороза и поздравляет жителей с наступающим Новым годом, активно ищет себе помощницу-Снегурочку. Девушке, которая сможет достойно пройти отбор, заплатят 0,01 биткоина (около 6 тысяч рублей).
Ищу СНЕГУРОЧКУ для Деда Мороза для поздравления детей с НОВЫМ ГОДОМ!!! Самый очаровательный, самый весёлый и самый НАСТОЯЩИЙ дедушка мороз ищет внучку-снегурочку для сопровождения. Оплата - 0,01 БИТКОИН! Если ты веселая, добрая, отзывчивая и НЕПЬЮЩАЯ Снегурочка в возрасте до 40 лет, успейте пройти конкурсный отбор.
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