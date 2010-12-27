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Щедрый Дед Мороз из Ленобласти ищет Снегурочку, которой готов платить биткоинами
Вчера, 17:52
0
Shdaria
393

Щедрый Дед Мороз из Ленобласти ищет Снегурочку, которой готов платить биткоинами

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В Ленобласти депутат Андрей Семенов ищет себе снегурочку за биткоины.

Муниципальный депутат Андрей Семенов, который в декабре превращается в сланцевского Деда Мороза и поздравляет жителей с наступающим Новым годом, активно ищет себе помощницу-Снегурочку. Девушке, которая сможет достойно пройти отбор, заплатят 0,01 биткоина (около 6 тысяч рублей).

Ищу СНЕГУРОЧКУ для Деда Мороза для поздравления детей с НОВЫМ ГОДОМ!!! Самый очаровательный, самый весёлый и самый НАСТОЯЩИЙ дедушка мороз ищет внучку-снегурочку для сопровождения. Оплата - 0,01 БИТКОИН! Если ты веселая, добрая, отзывчивая и НЕПЬЮЩАЯ Снегурочка в возрасте до 40 лет, успейте пройти конкурсный отбор.
 

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Теги: дед мороз ищет снегурочку за биткоины , новости ленобласти , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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