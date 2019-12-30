В Шушарах украли фургон со сладостями на 1,5 млн рублей

Мужчина похитил печенье, шоколад, кофе и чай.

В понедельник, 13 января, сотрудники полиции задержали 49-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в краже товара из распределительного центра крупной торговой сети в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о краже поступило в полицию 10 января. К стражам порядка обратился 40-летний начальник службы безопасности коммерческой фирмы. Он сообщил, что в период с 28 ноября по 27 декабря рабочий на белом фургоне Mitsubishi похитил чай, кофе, печенье и шоколад. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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