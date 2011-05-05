Скончался краевед и историк архитектуры Борис Кириков

Кириков стал автором более 400 публикаций об архитектуре города.

В среду, 10 августа, стало известно о смерти выдающегося краеведа и историка петербургской архитектуры, заслуженного работника культуры РФ, Бориса Кирикова. Об этом сообщили в неофициальном сообществе "Группы членов ВООПИик СПб" в соцсети.

Специалист написал более 400 публикаций об архитектуре города и целую серию книг. Совместно с коллегами он установил авторство исторической застройки города, собрал информацию о 1500 архитекторах Петербурга, благодаря чему написали книгу "Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века".

С 1996 по 2008 год краевед был главой заместителя председателя КГИОП. Борис Кириков проделал большую работу по взятию под охрану памятников истории и культуры.

Б.М. Кириков - лауреат Анциферовской премии и премии Д.С.Лихачёва. Много лет он проработал в составе Президиума Санкт-Петербургского отделения ВООПИК. Б.М.Кириков был прежде всего исследователем, краеведом, далеким от оперативной градозащиты, однако его уход - огромная потеря для краеведческого сообщества и дела охраны памятников. Наши искренние соболезнования вдове Бориса Михайловича - Маргарите Сергеевне Штиглиц. отметили в сообщении

Фото: Кафедра истории русского искусства СПбГУ / Вконтакте