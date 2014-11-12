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Скончался известный спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания
Сегодня, 20:07
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Скончался известный спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания

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Функционер, который помог клубу выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА, умер на 50-м году жизни.

Константин Сарсания, спортивный директор ФК "Зенит", скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Согласно предварительной информации, он умер из-за оторвавшегося тромба.

Сарсания в молодости выступал за советские клубы, а также играл в Высшей лиге Франции. Вскоре после завершения карьеры он стал работать в качестве футбольного функционера.

С 2006 году он работал спортивным директором "Зенита". С его помощью клуб впервые в российской истории стал чемпионом России, а также смог выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. 

Фото: footballhd.ru

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Категории: Лента новостей Новости России Спорт Картина дня

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