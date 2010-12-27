  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Скончался известный клоун Валерий Серебряков
Сегодня, 10:28
115
Lolita.Dubovik98

Скончался известный клоун Валерий Серебряков

0 0

8 июня он отметил бы свой 80-летний юбилей.

Ночью 3 июня в Ялте скончался один из самых известных клоунов в истории отечественного цирка. Валерию Серебрякову, заслуженному артисту РСФСР, было 79 лет. Об этом сообщают на официальном сайте Росгосцирка.

Клоун Серебряков последние годы страдал от болезни Альцгеймера, а недавно получил перелом шейки бедра. До восьмидесятилетнего юбилея Валерий Алексеевич не дожил 5 дней...

Валерий Алексеевич Серебряков родился 8 июня 1939 года в городе Горький, в нынешнем Нижнем Новгороде. Первый выход на арену цирка состоялся в 1952 году в акробатическом номере, напарником юного циркача стал его отец. В 1979 году Серебряков был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР. 

Фото: РосГосЦирк

Теги: новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии