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Скончался депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Терентьев
Сегодня, 14:11
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Shdaria
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Скончался депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Терентьев

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В Петербурге скончался петербургский депутат.

В Санкт-Петербурге 3 января скончался депутат городского парламента первого созыва Юрий Терентьев. Он был одним из петербургских коммунистов.О случившемся стало известно только сегодня, 5 января на сайте организации "Российская коммунистическая рабочая партия" (РКРП). Терентьев умер на 77-м году жизни от тяжелой болезни.

Юрий Терентьев был одним из основателей РКРП. Его голос озвучивал знаменитый митинг ленинградских коммунистов 4 ноября 1989 года: "Не дадим ударить перестройкой по кораблю коммунизма".

Фото: assembly.spb.ru

Теги: новости спб , скончался депутат закса , скончался терентьев
Категории: Новости СПб Лента новостей

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