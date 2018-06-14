Умер актер из "Ворошиловского стрелка" Вячеслав Голоднов

В четверг, 25 февраля, на 73-м году жизни скончался актер Калужского областного драматического театра Вячеслав Голоднов. О его смерти сообщил друг и коллега Ярослав Орляченко в Facebook.
"Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", - написал он.
Причина смерти Вячеслава Голоднова не называется. О дате и времени похорон также не сообщается.
Голоднов служил в Калужском драмтеатре с 2005 года. Наиболее всего запомнился зрителям ролями в спектаклях "За двумя зайцами", "Если любишь – найди", "Шоу для настоящих леди". Кроме того, актер сыграл доминошника в фильме "Ворошиловский стрелок" с Михаилом Ульяновым в главной роли.
Ранее актер Борис Щербаков опроверг слухи о том, что заболел коронавирусом.
Фото: кадр из фильма "Ворошиловский стрелок" (Михаил Ульянов, Вячеслав Голоднов)
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