Умер актер из "Ворошиловского стрелка" Вячеслав Голоднов

Причина смерти актера не называется.

В четверг, 25 февраля, на 73-м году жизни скончался актер Калужского областного драматического театра Вячеслав Голоднов. О его смерти сообщил друг и коллега Ярослав Орляченко в Facebook.

"Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", - написал он.

Причина смерти Вячеслава Голоднова не называется. О дате и времени похорон также не сообщается.

Голоднов служил в Калужском драмтеатре с 2005 года. Наиболее всего запомнился зрителям ролями в спектаклях "За двумя зайцами", "Если любишь – найди", "Шоу для настоящих леди". Кроме того, актер сыграл доминошника в фильме "Ворошиловский стрелок" с Михаилом Ульяновым в главной роли.

Ранее актер Борис Щербаков опроверг слухи о том, что заболел коронавирусом.

Фото: кадр из фильма "Ворошиловский стрелок" (Михаил Ульянов, Вячеслав Голоднов)