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Skoda обновила свои модели в России

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Чешский производитель сделал свои автомобили более комфортными, расширив соответствующие опции.

Компания Skoda представила новый модельный ряд 2021 года в России. Автомобили уже доступны к заказу в производство в этом месяце.

Чешский производитель сделал свои автомобили более комфортными, расширив соответствующие опции. Так, новый Skoda Rapid получил функцию распознавания усталости водителя . Модель также получила центральный подлокотник в новом цвете.

В свою очередь Skoda Superb получил новую информационно-развлекательную платформу MIB третьего поколения.  Кроме того, авто оборудовали системой кругового обзора Area View, отдельной кнопкой омывателя камеры заднего вида и разъемом USB в салонном зеркале заднего вида.

Видео: YT / ŠKODA

Теги: skoda, автомобили
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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