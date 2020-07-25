Skoda обновила свои модели в России

Чешский производитель сделал свои автомобили более комфортными, расширив соответствующие опции.

Компания Skoda представила новый модельный ряд 2021 года в России. Автомобили уже доступны к заказу в производство в этом месяце.

Чешский производитель сделал свои автомобили более комфортными, расширив соответствующие опции. Так, новый Skoda Rapid получил функцию распознавания усталости водителя . Модель также получила центральный подлокотник в новом цвете.

В свою очередь Skoda Superb получил новую информационно-развлекательную платформу MIB третьего поколения. Кроме того, авто оборудовали системой кругового обзора Area View, отдельной кнопкой омывателя камеры заднего вида и разъемом USB в салонном зеркале заднего вида.

Видео: YT / ŠKODA