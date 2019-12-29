Сказка "Снегурочка"

Творческая идея проекта "Оперная Кухня" – подарить зрителям ни с чем не сравнимую возможность окунуться в процесс создания оперного спектакля, стать его соавтором, вместе с героями творить его историю.
Автор идеи и музыкальный руководитель проекта, ведущий концертмейстер Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов - Татьяна Чухрай.
Режиссер-постановщик, главный режиссер театра Другая Опера – Дарья Жолнерова. Исполнители – солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. Продолжительность спектакля – 1 час без антракта.
Место проведения: Дворец Кваренги (Казанская ул. 7)
Начало спектаклей: в 13:00 и 15:00
Билеты на сайте k7.su и в кассах Дворца Кваренги
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