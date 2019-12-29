Сказка "Снегурочка"

Авторский проект "Оперная Кухня" и театр "Другая Опера" представляют премьеру сезона – первый интерактивный спектакль из цикла "Сказочный Римский-Корсаков" весеннюю сказку "Снегурочка".

Творческая идея проекта "Оперная Кухня" – подарить зрителям ни с чем не сравнимую возможность окунуться в процесс создания оперного спектакля, стать его соавтором, вместе с героями творить его историю.

Автор идеи и музыкальный руководитель проекта, ведущий концертмейстер Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов - Татьяна Чухрай.

Режиссер-постановщик, главный режиссер театра Другая Опера – Дарья Жолнерова. Исполнители – солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. Продолжительность спектакля – 1 час без антракта.

Место проведения: Дворец Кваренги (Казанская ул. 7)

Начало спектаклей: в 13:00 и 15:00

Билеты на сайте k7.su и в кассах Дворца Кваренги