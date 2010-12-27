Скаут "Манчестер Юнайтед" будет работать с "Зенитом"

Скаут Хавьер Рибалта станет директором петербургского "Зенита". Об этом сообщил журналист Сиаран Келли в Twitter.

В понедельник, 23 июля стало известно, что новым деректором "Зенита" станет скаут из "Манчестер Юнайтед".

Хавьер Рибалта после года работы покидает место скаута "Манчестер Юнайтед", чтобы стать новым спортивным директором "Зенита", сообщает журналист в Twitter.

Хавьер Рибалта трудится в английском клубе с прошлого года. Ранее он работал 5 лет в туринском "Ювентусе".

Прошлый деректор "сине-бело-голубых" Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни в прошлом году.

Фото:ФК "Зенит"/ Twitter