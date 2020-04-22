Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ

В первую очередь пропуски внедрят в регионах Центрального федерального округа.

Систему выдачи цифровых пропусков планируют ввести в 21 регионе. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

В рамках первой очереди подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Затем пропускная система будет внедрятся в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Напомним, что система пропусков действует в Москве и Московской области с 15 апреля. Через приложение пользователь получает специальный QR-код на выход из дома после того, как укажет причины покинуть жилье. Также отметим, что за нарушение режима самоизоляции без уважительной причины в России грозит штраф.

В Минкомсвязи пояснили, что данная система позволит работодателям, осуществляющим свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.