Синоптики рассказали, что петербуржцев ждет холодный март

Весной в городе прогнозируют небольшое отрицательное отклонение от нормы.

Специалисты центра погоды "Фобос" проанализировали зимнюю погоду в Петербурге и дали прогноз на начало весны. Об этом пишут "Невские новости".

По данным синоптиков, зима в Петербурге оказалась теплее, чем в Москве, на 1,5 градуса. Морозов в декабре было больше обычного, а в январе и феврале — значительно меньше.

Отмечается, что снежный покров в Петербурге превысил средние многолетние показатели на 8 %. В декабре и январе выпало 132 и 113 % от месячной климатической нормы, а феврале — всего 81 %.

Весной в городе прогнозируют небольшое отрицательное отклонение от нормы. По новым климатическим показателям средняя температура марта должна быть -1 градус. Однако столбики термометров, скорее всего, будут опускаться намного ниже.

Ранее в Ленобласти 1 марта пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +1...-4 градуса.

Фото: piter.tv

