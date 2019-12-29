Синоптики подвели итоги петербургской зимы

Она стала в 2020 году самой теплой в истории города.

Эксперт погодного центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook рассказал об аномалиях минувшей зимы в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что это была первая зима с положительной средней температурой, кроме того, она стала и самой мягкой за весь период наблюдений. Температура воздуха не опускалась ниже -8,9 градуса.

За три календарных зимних месяца было 80 дней с оттепелями. За сезон было установлено 11 рекордов максимальной температуры воздуха, а осадков выпало 182 мм, что намного больше нормы.

Ранее мы сообщили, что март придет в Ленобласть со снегом и гололедицей.

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