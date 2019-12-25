Синоптик рассказал, когда в Петербурге ждать зимней погоды

Большого снежного покрова в ближайшее время ждать не стоит.

В ближайшие дни в Петербург придет резкое потепление, 18 ноября воздух прогреется до +9 градусов. Почему в середине ноября так тепло, "Комсомольской правде" рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Это связано с прохождением атмосферного фронта. Начнется 18 ноября с дождями и до + 8...+9 днем. Да, потеплеет до +10 градусов, но это больше будет в ночь на 19 ноября. Александр Колесов

После этого температура снова начнет понижаться, будет идти небольшой снег. Но большого снежного покрова в ближайшее время ждать не стоит, на Петербург в том числе влияет и микроклимат Финского залива.

Пока остается такое предзимье. Ночью небольшой минус, днем небольшой плюс с гололедом и мокрым снегом. Александр Колесов

Также синоптик отметил, что говорить о погоде на Новый год еще совсем рано, таких прогнозов сейчас никто не даст, потому что погода меняется очень часто.

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