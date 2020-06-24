Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

В ближайшие время в России будет повышенный уровень солнечного излучения. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, сейчас идет период летнего солнцестояния, который продлится ещё десять дней. Из-за высокой сухости воздуха и отсутствия ветра и облаков поднялся ультрафиолетовый индекс.
Особенно высокий уровень УФ-индекса будет фиксироваться в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, ЦФО и на юге Сибири.
Видео: Youtube/ meteoinfo
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