Синоптик Колесов предупредил о подъеме уровня воды в Неве

В Северной столице будет бушевать ветер.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о подъеме воды в Неве 19 декабря. К вечеру в реках и каналах города из-за нагона воды с акватории Финского залива повышение составит 120-150 сантиметров. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.

В реках и каналах Санкт-Петербурга сегодня будет очень красиво. Да и все пандусы на Неве тоже затопит. Александр Колесов, синоптик

По словам специалиста, наводнения в Северной столице не будет. Кроме того, после небольшого перерыва дождь в городе возобновится. День будет богатым на осадки.

Температура воздуха днем составит +5 градусов. Но к вечеру в Петербурге похолодает.

Кроме того, в Северной столице будет бушевать сильный ветер. В центре города порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, в прибрежных районах – до 20 метров в секунду.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 19 декабря может стать самым теплым днем с начала календарной зимы.

Фото: Pxhere