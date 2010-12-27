Сингапурские специалисты усилят безопасность "Пулково" и метрополитена

Также перед иностранцами Смольный поставил ряд других задач.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подписал договор с коллегами из Сингапура по разработке совместных проектов. Чиновники Смольного пригласили иностранных коллег, чтобы вместе решить проблему забытых вещей в метрополитене Северной столицы.

Как отмечает пресс-служба Правительства города, сингапурцы создадут рабочую группу, чтобы решить ситуацию с безопасностью подземного вида транспорта. В идеале из-за оставленных вещеей останавливать работу станций больше не придется. Также приглашенные эксперты повысят эффективность аэропорта "Пулково".

Отметим, что отдельным заданием является инициатива от Комитета по транспорту. Будет создана концепция единой системы управления транспортным комплексом Петербурга, а также реализация "Интеллектуальной транспортной платформы".

Фото: Piter.tv