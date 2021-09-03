Сын директора российской школы избил главу родительского комитета

В Дагестане сын директора школа избил главу родительского комитета. Мужчина находится в коматозном состоянии.

Происшествия случилось в селе Гутатли. Известно, что конфликт в школе возник в прошлом году, кода учебным заведением начала руководить Ашура Магомедова, которая не очень нравилась педагогическому составу. Telegram-канал Mash пишет, что ее несколько раз увольняли, но директор оставляла после себя своего человека. Из-за разногласий в школе начались драки между учителями.

Родители 45 учеников из 60 написали заявление на перевод в другую школу, в соседнее село Кидеро. Несмотря на то, что заявления приняли, 1 сентября автобус за детьми не приехали, а линейка превратилась в спонтанный митинг родителей.

Видео: Telegram / Mash