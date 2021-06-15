Символ музыкального Петербурга: как Stereoleto отметил юбилей

В Петербурге прошeл 20-й международный музыкальный фестиваль STEREOLETO

На 4 площадках выступили музыканты самых разных жанров: от "светлого" хип-хопа до каваии-метал. На сценах "Звук вокруг" и "Причал" свои хиты исполнили начинающие артисты из Петербурга, Москвы, Краснодара и Саратова.

Я вижу, что люди не знают нашу музыку, но они очень открыты к ней, она им понравилась. Они не стеснялись качаться и показать нашей группе, что им нравится наш музон. Мария Glazastaya, вокалистка группы "TihoTiho"

Несмотря на пандемию на STEREOLETO приехали парижская группа "L"Iimperatrice" и рэпер из Финляндии Джесси Маркин.

Очень здорово, что получился такой коннект классной веселой душевной музыки и хорошей погоды. Это невероятно, это реально главное событие лета! Леван Горозия, Би-2, мой краш этого лета – "Тима ищет свет", все здесь! Блин, так все устали от пандемии, и вот это какое-то единение, люди – очень классно.

Для артиста важно каждое выступление, по себе скажу. Потому что только через выступление ты понимаешь, как работать с микрофоном, как работать со зрителем, как бороться со своим волнение, это самое главное, потому что раньше меня просто трясло. Катя Panterra, музыкант

На главной сцене выступили Би-2, SUNSAY и Иван Дорн, который завершил юбилейный фестиваль.

Видео, фото: Piter.TV