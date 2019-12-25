Эрмитажный театр и Филармония примут осенние концерты оркестра Стадлера

Более 20 концертов оркестра имени Сергея Стадлера пройдут в Петербурге.

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга имени Сергея Стадлера этой осенью проведет более 20 концертов на ведущих академических площадках города. Музыканты выступят в Большом зале Филармонии, Эрмитажном театре, Гербовом и Фельдмаршальском залах Эрмитажа, а также в Мальтийской капелле.

Имя народного артиста России Сергея Стадлера было присвоено коллективу по решению губернатора Петербурга. Музыкант создал оркестр в декабре 2013 года и до конца жизни оставался его руководителем. Сегодня его творческие традиции продолжают дирижеры Павел Петренко, Алексей Ньяга и Владимир Ланде.

Оркестр сохраняет проекты, связанные с именем Сергея Стадлера, среди которых "Симфонический марафон", Международный фестиваль скрипки, Рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда", авторские оперные постановки и специальные концертные программы. Одним из наиболее масштабных проектов стал восьмичасовой музыкальный марафон, посвященный произведениям Бетховена. Он вошел в "Книгу рекордов России" как самый продолжительный филармонический концерт с произведениями одного автора в исполнении одного симфонического оркестра под руководством одного дирижера.

В осенней программе коллектива представлены как классические концерты, так и проекты на стыке музыки, театра и других направлений. В числе последних постановок — мистический концерт-перформанс "Врубель. Поверженный", приуроченный к 170-летию со дня рождения художника.

Ближайшие выступления состоятся 9 октября в Эрмитажном театре. Оркестр примет участие в спектакле "Неизвестный Прокофьев. Евгений Онегин". 11 октября музыканты выступят в оперном проекте Сергея Стадлера с постановкой "Макбет" Джузеппе Верди режиссера Ирины Фокиной.

С 23 октября по 2 ноября в Петербурге пройдет VI Международный фестиваль скрипки. Его посвятят памяти Сергея Стадлера и его учителя Михаила Ваймана. В фестивале примут участие скрипачи Гайк Казазян, Никита Борисоглебский, Максим Федотов, Граф Муржа и Павел Попов, дирижер Феликс Коробов и Камерный оркестр Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Генеральный директор "Петербург-концерта" Екатерина Артюшкина отметила, что коллектив намерен сохранять сложившиеся традиции и продолжать творческие идеи Сергея Стадлера.

Фото: пресс-служба "Петербург-концерта"