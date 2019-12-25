Силуанов рассказал о скором восстановлении российской экономики

Глава Минфина уверен, что в России экономика может восстанавливаться быстрее, чем в других странах

По его словам, беспрецедентные меры поддержки граждан, предпринятые в этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции, оказались эффективны. В частности, благодаря им удалось избежать стрессовой ситуации на рынке труда, а при снятии ограничений потребительская активность, в том числе и в наиболее пострадавших секторах, хорошо восстанавливается.

– В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах, – отметил министр.

Помимо этого, Силуанов сообщил, что государственные заимствования, к которым пришлось прибегнуть в кризисный момент, будут плавно приведены в соответствие с реальными возможностями экономики страны.

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