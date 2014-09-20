Силовую подстанцию завода "Красное знамя" в Петербурге выкупил новый владелец

Как именно будут использовать здание, неизвестно. Большинство инвесторов, рассматривавших возможность покупки, планировали использовать подстанцию как бизнес-центр.

В пятницу, 10 декабря, из выписки из Росреестра стало известно, что силовую подстанцию завода "Красное знамя" на Пионерской улице в Петроградском районе выкупил Дмитрий Лоскутов, сообщил "Деловой Петербург".

Объект общей площадью 5,5 тыс. "квадратов" ранее принадлежал ООО "Мендельсон" (компания прекратила деятельность в 2003 году). Фабрику выкупили, чтобы обустроить там креативный кластер, однако не хватило финансовой поддержки. Из-за долгов активы "Красного знамени" забрал банк. В 2015 году их выкупила "Балтийская коммерция", которая построила рядом ЖК "Мендельскон". Собственник отреставрировал здание, но не использовал.

Новый владелец не рассказал, как будет использовать здание. Претенденты предлагали обустроить там выставочный центр, общественное пространство, культурный центр, коворкинг, а также бизнес-центр.

Фото: Citywalls