Сильный ветер в Петербурге свалил фонарь

Вечером 14 марта петербуржцы поделились в соцсетях наблюдениями. Из-за плохой погоды и сильного ветра на перекрестке Маршала Казакова и Брестского Бульвара свалился светофор.
Свидетель уточняет, что в 19:30 регулятор движения уже был наклонен, но еще стоял. Через час, в половину девятого вечера, светофор свалился полностью.
"Теперь продолжает работать лежа", – отметил петербуржец.
Когда светофор восстановят, пока неизвестно.
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Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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