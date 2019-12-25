Сильный ветер в Петербурге свалил фонарь

Об этом сообщили в соцсетях.

Вечером 14 марта петербуржцы поделились в соцсетях наблюдениями. Из-за плохой погоды и сильного ветра на перекрестке Маршала Казакова и Брестского Бульвара свалился светофор.

Свидетель уточняет, что в 19:30 регулятор движения уже был наклонен, но еще стоял. Через час, в половину девятого вечера, светофор свалился полностью.

"Теперь продолжает работать лежа", – отметил петербуржец.

Когда светофор восстановят, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что на Лиговском проспекте произошла авария с каршерингом.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".