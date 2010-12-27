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Сикейроса закроют на три дня: городской транспорт изменит маршруты следования
Сегодня, 8:09
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lesjasap
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Сикейроса закроют на три дня: городской транспорт изменит маршруты следования

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Ограничения вводятся до 3 августа.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в течение трех дней окажется перекрыла улица Сикейроса. Запрет на движение транспортных средств будет действовать с 22 часа 30 июля по 5 часов утра 3 августа. Конкретные ограничения коснутся участка между улицей Есенина и проспектом Художников. На данной территории пройдет замена и реконструкция теплосети.

Работы изменят маршруты городского транспорта. Автобусы 80 и 123 пройдут от "Улицы Жени Егоровой" до Сикейроса и проспекта Тореза. Далее средства вернутся на обычный маршрут. Коммерческие автобусы проследуют в объезд.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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