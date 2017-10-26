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На гироскутеры и сигвеи могут понадобиться права

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Сигвеи и гироскутеры хотят внести в ПДД и возможно приравняют к мопедам

26 октября при обсуждении плана по сокращению аварий на дорогах, а в частности на пешеходных переходах  вице-премьер Игорь Шувалов поставил ряд поручений для ведомств, сообщает "Комераснт".

МВД и "Открытое правительство"  должны выяснить целесообразность одинаковой ответственности за нарушения ПДД для водителей и пешеходов, так как по данным ГИБДД из 33,6 тысячи наездов на людей, по вине водителей было только 19,6.

Также на обсуждение были поднят вопрос о включении гироскутеров, сигвеев и моноколес в правила ПДД, так как их использование ни как не регулируется. Эксперты предлагают прировнять их к велосипедам. Другие же отмечают, что электротранспорт больше подходит под категорию "мопед", а это означает, что для его управления нужны права и соответствующие школы.  

Видео: YouYube / LuckyDay Vv

Теги: гироскутеры , новости спб , пдд
Категории: Лента новостей Новости России

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