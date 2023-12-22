Спектакль "Шуры-муры"

В Театре эстрады им. Аркадия Райкина 3 апреля в 19:00 начнется драма. Для зрителей старше 12 лет.

Спектакль состоит из трогательных рассказов Шукшина о простых людях. "Шуры-Муры" — это серия миниатюр, забавных и лиричных, в которых можно узнать о жизни "чудиков".

С первых минут зритель погружается в атмосферу прошлого столетия. Будут задорные танцы, шутки, много юмора и даже пародии на советскую эстраду. Публика любит постановку за добрую ностальгию и положительные эмоции. Зрителей приглашают в театр Эстрады посмеяться и проникнуться каждым героем.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина