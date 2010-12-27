Школьник пострадал после падения штукатурки на Бронницкой улице

Ребенка госпитализировали в больницу имени Раухфуса

В четверг, 14 февраля, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга школьник пострадал в результате обрушения здания. Об этом сообщают городские СМИ.

Как стало известно, инцидент случился утром. С одного из домов на Бронницкой улице на 16-летнего юношу свалился кусок штукатурки. В результате ребенка госпитализировали в больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы и ссадины, однако его здоровью нечего не угрожает.

Напомним, что ранее Piter.TV писал о падении наледи в центре города, из-за чего были повреждены восемь автомобилей.

Фото: Piter.TV