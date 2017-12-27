Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе
Штраф в 30 тысяч евро выписан фанатам "Зенита" за "плохое" поведение
Вчера, 21:16
0
ProkVad
246

Штраф в 30 тысяч евро выписан фанатам "Зенита" за "плохое" поведение

0
 
 

Петербургский "Зенит" оштрафован на 30 тысяч евро.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал петербургский "Зенит" на 30 тысяч евро за поведение болельщиков во время матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Реал Сосьедада", сообщает телеграмм-канал "Мутко против".

Помимо этого, питерцы должны связаться с испанским клубом для возмещения ущерба, нанесенного стадиону питерскими фанатами.

Встреча прошла 7 декабря в Сан-Себастьяне и завершился победой "Зенита" со счетом 3:1. Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело против питерского "Зенита", оно должно было быть рассмотрено 22 февраля. Как отмечалось, питерский клуб может быть наказан за следующие нарушения фанатами: нанесение ущерба, использование пиротехники, бросание предметов, беспорядки на стадионе. Игра была ознаменована большим количеством драк между фанатами.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"

 

 

 

Теги: зенит , спб , футбол , штраф
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5