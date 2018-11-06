Шоу монахов Шаолинь "Мастера Кунг-фу"

Невероятное шоу монахов буддийского монастыря Шаолинь развернется в ДК "Выборгский".

Во вторник, 19 фераля, в ДК "Выборгский" развернется невероятное шоу монахов буддийского монастыря Шаолинь. Они выйдут на сцену и без спецэффектов и страховки продемонстрируют публике недюжинную силу, ловкость, акробатические трюки, мастерское, быстрое и виртуозное владение собственными телами, мечами, алебардами и цепями. Зрители увидят прочность тела, физическую устойчивость, точность и скорость реакции, пренебрежение физической болью, особые техники модуляции внимания. Монахи продемонстрируют боевые искусства кунг-фу и ушу, техники медитации и цигун.

Когда: 19 февраля в 19:00.

Адрес: ДК "Выборогский", улица Комиссара Смирнова, 15.

Фото: организаторы мероприятия