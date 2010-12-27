Шнуров сыграет Бенвенуто Челлини в Мариинке

В Мариинском театре состоится премьера оперы "Бенвенуто Челлини" с Сергеем Шнуровым в главной роли

27 октября в концертном зале Мариинского театра состоится долгожданная премьера оперы Гектора Белиоза "Бенвенуто Чиллини", где роль старого Бенвенуто исполнит Сергей Шнуров.

Режиссером постановки стал Василий Бархатов. За дирижерским пультом – Валерий Гаргиев. Комическая опера рассказывает о биографии ювелира и скульптора Банвенуто, который жил в эпоху Возрождения.

Первая премьера опера состоялась 10 сентября 1835 года, но прошло только три показа. Позже композитор забрал партитуру из театра. Следующую постановку с некоторыми изменениями осуществил Ференц Лист в 1852 году. Благодаря инициативе Листа «Бенвенуто Челлини» вскоре заинтересовались в Лондоне и Вене, и с тех пор он нечастый, но желанный гость на оперных сценах мира.

Фото: instagram / shnurovs