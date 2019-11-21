Шнур извинился перед верующими за клип  "I_$uss"

Клип "i_$uss" был опубликован на официальном You-Tube-канале группы в июне.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на критику клипа "I_$uss". В беседе на телеканале "Царьград" музыкант признался, что вложил песню частичку души.

На вопрос замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, не хочет ли он извинится перед верующими, Шнуров сильно удивился. Он отметил, что работа показывает то, насколько поп-культура разъела христианские образы и веру. Именно этому была посвящена работа. В конце он принес извинения всем, кого ролик мог оскорбить.

Клип "i_$uss" был опубликован на официальном You-Tube-канале группы в июне. С того момента его посмотрели более 17 млн человек. Многие из зрителей обвинили коллектив богохульстве и потребовали запретить ролик, а его авторов привлечь к ответственности.

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