Школьников и студентов Выборга проверят на знание истории

В акции примут участие более 400 учащихся.

Уже завтра, второго марта в одиннадцать часов дня, в средних и высших учебных заведениях Ленинградской области состоится "Областной исторический диктант". Мероприятие приурочено к семьдесят пятой годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Желание участвовать в акции заявили более 400 учащихся. Участникам исторического диктанта предстоит ответить на 45 вопросов за 45 минут. Узнать свою оценку и количество набранных баллов школьники и студенты смогут спустя неделю - 7 марта.

Также заметим, что сами результаты победивших учеников будут зачтены в качестве индивидуальных достижений поступающих на факультеты истории и социальных наук ЛГУ им. А.С.Пушкина.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"