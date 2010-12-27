Школьники Ленобласти устроили акцию "Без баб" с агрессией и пинками

Инцидент произошел в одной из школ Кудрово.

В одной из школ Кудрово Ленобласти школьники устроили акцию акцию "Без баб", сообщила мама одной из школьниц в соцсети.

"Один лидер собирал подписи на что-то связанное с акцией. Дочь говорит, что сначала они расклеивали листовки, потом некоторые перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу!" - написала возмущенная женщина.

Цель акции ясна не была. В комментариях пользователи осудили такой поступок и возмутились бездействием школьного руководства.

Фото: Facebook/Мария Брусенская