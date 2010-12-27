Школьники и студенты в конце сентября пересядут на велосипеды

В Северной столице впервые пройдет акция "На учебу на велосипеде".

В Петербурге впервые стартует акция в поддержку экологичного передвижения по улицам. В конце сентября школьникам и студентам ВУЗов предложат пересесть с привычного наземного и подземного транспорта на велосипеды. Движение получило название "На учебу на велосипеде". Отметим, что ежегодно также проходит общегородская акция "На работу на велосипеде".

Акция состоится 21 числа. Специально для водителей двухколесного транспорта будут организованы "Энергетические точки", в которых отказавшиеся от использования общественных средств передвижения смогут подкрепиться. Участникам акции раздадут угощения и небольшие сувениры, а также предложат поучаствовать в конкурсах.

Добавим, что в этот же день в парке Сосновка для желающих будут проведены бесплатные мастер-классы по езде на велосипеду. Местных жителей научат ездить на двухколесном транспорте. Об этом рассказали создатели проекта "Велосипедизация СПб".

Фото: Pixabay.com