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Skoda влетела в KIA на Бухарестской
Сегодня, 13:43
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arteliseev

Skoda влетела в KIA на Бухарестской

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Водители не пострадали.

В воскресенье, 29 февраля, два автомобиля столкнулись на Бухарестской улице. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 
 
Автомобиль марки Skoda влетел в KIA недалеко от остановки "Универсам". На фотографиях, видно, что машины сильно не пострадали. Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор", движение на месте случившегося не не затруднено. 
 
Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на пересечении Десантников и Маршала Казакова. 
 
Фото: vk.cob/spb_today
Теги: два автомобиля, дтп, столкновение, универсам
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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