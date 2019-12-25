Skoda влетела в KIA на Бухарестской

Водители не пострадали.

В воскресенье, 29 февраля, два автомобиля столкнулись на Бухарестской улице. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автомобиль марки Skoda влетел в KIA недалеко от остановки "Универсам". На фотографиях, видно, что машины сильно не пострадали. Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор", движение на месте случившегося не не затруднено.

Ранее мы писали , что два автомобиля столкнулись на пересечении Десантников и Маршала Казакова.

Фото: vk.cob/spb_today