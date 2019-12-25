Skoda влетела в KIA на Бухарестской

В воскресенье, 29 февраля, два автомобиля столкнулись на Бухарестской улице. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Автомобиль марки Skoda влетел в KIA недалеко от остановки "Универсам". На фотографиях, видно, что машины сильно не пострадали. Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор", движение на месте случившегося не не затруднено.
Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на пересечении Десантников и Маршала Казакова.
Фото: vk.cob/spb_today
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