На улице Петербурга нашли избитого ребенка

В Петербурге избили 6-летнюю девочку и бросили на улице Бухарестской.

В Петербурге 11 сентября, вечером в больницу попала девочка 6 лет, ее доставили с множеством ссадин, а также кровоподтеками.

Несовершеннолетнюю обнаружили на улице Бухарестской. Сотрудники полиции установили, что 6-летняя жительница деревни Лангерево. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны. Судя по травмам ребенка, девочка подверглась избиению. Врачи центра медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей им. В.В. Цимбалина сообщили, что у нее повреждена спина, верхние конечности, а также бедра.

Пострадавшую обнаружили случайные прохожие, которые и сообщили о происшествии. В настоящее время ведется поиск родителей.