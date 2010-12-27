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На улице Петербурга нашли избитого ребенка
Сегодня, 10:49
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Shdaria
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На улице Петербурга нашли избитого ребенка

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В Петербурге избили 6-летнюю девочку и бросили на улице Бухарестской.

В Петербурге 11 сентября, вечером в больницу попала девочка 6 лет, ее доставили с множеством ссадин, а также кровоподтеками. 

Несовершеннолетнюю обнаружили на улице Бухарестской. Сотрудники полиции установили, что 6-летняя жительница деревни Лангерево. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны. Судя по травмам ребенка, девочка подверглась избиению. Врачи центра медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей им. В.В. Цимбалина  сообщили, что у нее повреждена спина, верхние конечности, а также бедра. 

Пострадавшую обнаружили случайные прохожие, которые и сообщили о происшествии. В настоящее время ведется поиск родителей. 

Теги: изьиение , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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