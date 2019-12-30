Шесть производителей снюса в Петербурге не нашли по указанным адресам

О результатах проверки в Петербурге рассказало городское управление Роспотребнадзора. Ведомство принимает меры, направленные на прекращение продажи смесей.
В частности, по городу проведено более 250 проверок, в том числе семь – визиты к изготовителям указанной продукции. Из этого числа шесть изготовителей не были найдены по адресам, указанным на маркировках. Данные были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего реагирования.
Всего из оборота было изъято 35,5 тысяч единиц продукции, а в отношении одной компании-изготовителя (ООО "Никтеч" на Витебском проспекте) внесли протокол о временном запрете деятельности. Помещения компании опечатаны, дело направлено в суд для административной остановки деятельности коммерсантов.
Отметим, что снюсом называют сосательный табак в небольших пластиковых контейнерах. Запрет на продажу данного вида никотиновой смеси в РФ действует с 2015 года.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )