Шесть производителей снюса в Петербурге не нашли по указанным адресам

На борьбу с реализацией никотиносодержащих смесей в городе направлены силы Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

О результатах проверки в Петербурге рассказало городское управление Роспотребнадзора. Ведомство принимает меры, направленные на прекращение продажи смесей.

В частности, по городу проведено более 250 проверок, в том числе семь – визиты к изготовителям указанной продукции. Из этого числа шесть изготовителей не были найдены по адресам, указанным на маркировках. Данные были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего реагирования.

Всего из оборота было изъято 35,5 тысяч единиц продукции, а в отношении одной компании-изготовителя (ООО "Никтеч" на Витебском проспекте) внесли протокол о временном запрете деятельности. Помещения компании опечатаны, дело направлено в суд для административной остановки деятельности коммерсантов.

Отметим, что снюсом называют сосательный табак в небольших пластиковых контейнерах. Запрет на продажу данного вида никотиновой смеси в РФ действует с 2015 года.

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