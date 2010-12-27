Шестьдесят вагонов отправят на ремонт из Москвы в Санкт-Петербург

Вагоны московского метрополитена отремонтируют за полгода.

В ходе работ по капитальному ремонту вагонов заменят электродвигатели, детали, которые отвечают за передвижение состава, а также салон и систему кондиционирования вагона. Как сообщает руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, работы будут производиться профессионалами Октябрьского электровагоноремонтного завода в Санкт-Петербурге. Также будут задействованы заводы других городов. Каждый вагон будут ремонтировать в порядке очереди. После капитального ремонта составы московского метрополитена отправятся на Сокольническую и Люблинско-Дмитровскую линии.

На данный момент в московском метрополитене насчитывается порядка 3656 действующих вагонов, которые ежедневно курсируют по всем направлениям.

Фото: wiki-org.ru

Текст: Дарья Гусарова