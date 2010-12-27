Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Шестьдесят вагонов отправят на ремонт из Москвы в Санкт-Петербург
Сегодня, 16:10
0
lesjasap
78

Шестьдесят вагонов отправят на ремонт из Москвы в Санкт-Петербург

0
 
 

Вагоны московского метрополитена отремонтируют за полгода.

В ходе работ по капитальному ремонту вагонов заменят электродвигатели, детали, которые отвечают за передвижение состава, а также салон и систему кондиционирования вагона. Как сообщает руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, работы будут производиться профессионалами Октябрьского электровагоноремонтного завода в Санкт-Петербурге. Также будут задействованы заводы других городов. Каждый вагон будут ремонтировать в порядке очереди. После капитального ремонта составы московского метрополитена отправятся на Сокольническую и Люблинско-Дмитровскую линии. 

На данный момент в московском метрополитене насчитывается порядка 3656 действующих вагонов, которые ежедневно курсируют по всем направлениям.

Фото: wiki-org.ru

Текст: Дарья Гусарова

Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

5