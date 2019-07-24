Shazam назвал популярные песни россиян в 2019 году

Сервис Shazam, позволяющий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы россиян первого полугодия 2019 года. Об этом сообщило ТАСС.
Чаще всего за первые полгода россияне искали трек Life поп-певицы Zivert. Далее идет Do It диджея из Турции Илькая Шенджана и Dancin (Krono Remix) Аарона Смита и Luvli.
Также в топ-10 попали "Грустный дэнс", Bad Guy Билли Айлиш Golosa рэпера Звонкого и другие композии, преимущественно зарубежных исполнителей. Самым популярным треком во всем мире за данный период времени стал ремикс на композицию Calma пуэрториканских исполнителей Pedro Capo и Farruko.
В конце прошлого года были названы самые популярные музыкальные запросы 2018 года по версии Shazam.
Видео: YouTube/ Zivert
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