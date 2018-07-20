От "Беговой" пойдет бесплатный шаттл, который отвезет петербуржцев до Военно-морского парада

Правительство города предусмотрело доставку петербуржцев до места проведения крупного события в честь Дня военно-морского флота России.

От станции метро "Беговая" для петербуржцев будет курсировать бесплатный автобус. Он повезет пассажиров до места проведения Военно-Морского парада. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по законности, порядка и безопасности. Воспользоваться шаттлами сможет любой желающий утром 29 июля.

Как отмечают представители ведомства, специальные приглашения на торжественное мероприятие было выдано 11 тысячам человек. Половину из них составляют жители острова Котлин.

Напомним, что в день проведения парада, попасть на территорию Кронштадта можно будет либо на общественном транспорте, либо по пропускам.

Видео: пресс-секретарь Кронштадтского района Андрей Краснобаев.