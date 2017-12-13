Сеть магазинов предложила мужчинам наказывать женщин за подаренные носки на 23 февраля

В сети рекламный ролик прозвали самым сексистским.

В интернете появился рекламный ролик, который опубликовала сеть магазинов бытовой техники DNS. Видео приурочено ко Дню защитника Отечества, однако не все пользователи сети оценили юмор ролика.

По сюжету, мужчины везут женщин в багажниках машин в лес, а по прибытию заставляют их рыть ямы, в которые потом сбрасывают плохие подарки. На видео этими подарками стали предметы одежды. После проделанного женщинам предлагалось пойти в магазины сети, чтобы купить там достойный "мужской" подарок.

Нкоторые были возмущены роликом. Дама из Facebоok заявила, что ролик - "Пропаганда насилия. Мне вообще показалось, что это [лопата] топор. Я все не могу отойти после той девушки, которой бывший руки отрубил".

Видео: YouTube - Смешные Видео