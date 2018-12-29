Сертификаты на зубопротезирование для льготников из Выборга будут именными

С 1 января вступил в силу новый порядок по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.

В связи с обращением главы администрации Выборгского района по поводу содействия жителям в получении информации, вопросы социальной защиты населения стали ключевыми на совещании руководителей городских и сельских поселений Выборгского района.

На совещании глав администраций с докладом по предоставлению услуг по бесплатному зубопротезированию и ремонту зубных протезов выступила руководитель филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе Наталья Беленова.

Она отметила, что с 1 января вступил в силу новый порядок по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов. Теперь льготники (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные), имеющие право на бесплатное зубопротезирование, будут получать специальный сертификат.

Сейчас сертификаты изготавливаются. Как только они будут готовы, гражданам, которым право на зубопротезирование установлено, будут направлены адресные письма с информацией о том, когда и где они смогут получить сертификаты. Такой механизм установлен правительством Ленинградской области, как организатором данного процесса, поэтому сейчас в МФЦ или в Центр соцзащиты населения обращаться не нужно.

Сертификаты будут именными. В первоочередном порядке они будут выданы всем, кто стоял на очереди на 31 декабря 2016 года.

Номинал сертификата в 2019 году приравнен к среднему доходу и составляет 31,7 тыс. рублей и может быть использован в течение двух лет с момента выдачи. Обратиться за его получением можно будет один раз в пять лет.

Люди смогут самостоятельно выбирать клинику и период лечения, потому что услуга будет предоставляться любой лицензированной медицинской организации вне зависимости от формы собственности и места расположения. То есть не только на территории Выборгского района, но и в Санкт-Петербурге и любом другом городе России, граждане, получившие сертификат, в течении 2 лет смогут сделать зубопротезирование. Ранее представителям льготных категорий граждан выдавалось направление, позволяющее обратиться только в государственные медучреждения.

В Выборгском районе будет порядка 300 получателей данного вида социальной помощи.

Для тех, кому нужно встать на очередь, механизм остался прежним: в стоматологической поликлинике требуется взять справку и с пакетом документов обратиться в МФЦ, для того, чтобы их поставили на учет и признали нуждающимися. Обратиться можно через любой МФЦ, независимо от места проживания. Согласно законодательству оформить сертификат могут ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные.

Главы администраций городских и сельских поселений задали ряд вопросов, с которыми к ним обращались жители в рамках приема населения. Наталья Беленова ответила на все из них, и, в свою очередь, обратилась к руководителям муниципальных образований с просьбой о содействии со стороны глав по информированию жителей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО