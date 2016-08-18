Сериал "Ольга" 2 сезон 16 серия: Юрген усыпляет Марину

Piter.tv расскажет как решится вопрос с Мариной, а также на какие методы пойдет Лена, чтобы наконец-то забеременеть.

В новой серии сериала "Ольга" вся семья старается придумать, каким образом собрать деньги и откупиться от Марины. Напомним, что в прошлой серии она увеличила сумму вдвое. Теперь Терентьевы ей должны не 1,5, а 3 млн. рублей.

Андрюха пытается "разрулить" семейную проблеу и предлагает попросить о помощи его родителей. Однако Таня и Степан не хотят давать "родственничкам" в долг. Известно, что отношения между между семьями "так себе".

Несмотря на то, что Ольга зпретила Юргену использовать его придуманный способ избавления от М арины, дед и Чича воюют своими странными методами. В результате они доводят и без того трудную ситуацию до критической отметки. А Лена, одержимая мыслью заберементь, полностью отчаявшись "залететь", решается обратиться к потусторонним силам.

Напомним, что в прошлой серии Ольга призывает на помощь старинного друга - Мазута. Юрген, Чича и Романыч тоже не сидят без дела - они решают покарать Марину своими методами. Лена на один день оказывается в роли матери-одиночки, в чем ее разоблачают, а в последстии остается без квартиры.

Фото, видео: "ВК" - "Ольга", скриншот