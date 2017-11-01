Сериал "Физрук" 4 сезон финальная серия: Фома остается один

Piter.tv расскажет о финальной серии "Физрука". Чем закончится четвертый сезон и почему Фома снова оказался в лесу можно узнать из нашего материала.

Фома не может найти в себе силы оправиться от событий, произошедших на премьере. Ведь он совсем недавно узнал совего отца, казалось бы все проблемы решены. Но на премьере происходит большая трагедия: отец Фомы умирает прямо на сцене, при этом успевает попращаться с сыном. Но об этом понимает главный герой только после осознания его смерти.

Лишь драма в семье Софьи, в которой виноват сам Фома, возвращает его к жизни. Фома собирает все силы, поднимает на уши весь город, не спит, не ест и доводит себя до грани безумия. Сможет ли жертва и героизм Фомы загладить его вину перед Софьей или он снова уедет один в закат, в лес, в изгнание? Чем закончится история Фомы можно узнать уже сегодня вечером на телеканале ТНТ.

Напомним, что в прошлой серии премьере спектакля Фома пытается эффектно закончить затянувшееся противостояния Горыжникова и театра, что у него блестяще удается. Саня и Виталя также пытаются разрешить свой конфликт и закончить братскую войну. Но самые главные события происходят на сцене, где Эрнест своим монологом ставит точку в отношениях между отцом и сыном, театром и администрацией, Софьей и Фомой. Отец умирает у всех на виду.

Видео, фото: "ВК" - "Физрук"