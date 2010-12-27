Сергей Романов стал чемпионом M-1 Challenge в полусреднем весе

Долгожданный поединок турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge между чемпионом мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексеем Кунченко и Сергеем Романовым из Сечь PRO завершился победой последнего.

Международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge в Петербурге завершился. Зрители с нетерпением ждали появления на ринге Сергея Романова из Сечь PRO и чемпиона мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексея Кунченко.



Романов проявил себя сразу же, в первом раунде. Он отправил противника в нокдаун.



Таким образом он становится чемпионом турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge в полусреднем весе.



Ранее Piter.tv сообщал, что Артем Фролов одолел Магальяэш и стал чемпионом M-1 Challenge в среднем весе.