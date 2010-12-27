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Сергей Романов стал чемпионом M-1 Challenge в полусреднем весе
Сегодня, 1:30
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TretyakovaS
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Сергей Романов стал чемпионом M-1 Challenge в полусреднем весе

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Долгожданный поединок турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge между чемпионом мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексеем Кунченко и Сергеем Романовым из Сечь PRO завершился победой последнего.

Международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge в Петербурге завершился. Зрители с нетерпением ждали появления на ринге Сергея Романова из Сечь PRO и чемпиона мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексея Кунченко.

Романов проявил себя сразу же, в первом раунде. Он отправил противника в нокдаун.

Таким образом он становится чемпионом турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge в полусреднем весе.

Ранее Piter.tv сообщал, что Артем Фролов одолел Магальяэш и стал чемпионом M-1 Challenge в среднем весе.  

Теги: новости петербурга , новости спб , новости спорта
Категории: Новости СПб

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