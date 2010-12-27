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Серебренников поставит спектакль для БДТ в Петербурге
Сегодня, 6:40
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lesjasap
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Серебренников поставит спектакль для БДТ в Петербурге

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Сразу после освобождения из-под домашнего ареста у режиссера будет новая работа.

Театральный режиссер Кирилл Серебренников может поставить спектакль в Санкт-Петербурге. Постановка будет создана специально для БДТ имени Товстоногова. Информацию о намечающемся событии рассказал художественный руководитель театра Андрей Могучий.

По сведениям от спикера руководство намерено начать переговоры о пьесе сразу после того, как режиссера выпустят из-под домашнего ареста.

Напомним, что на данный момент Серебренникова подозревают в хищении 133 миллиона бюджетных средств, выделенных Министерством культуры для проекта "Платформа". Срок домашнего ареста для фигуранта недавно продлили до 19 сентября включительно.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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