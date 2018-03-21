Серьёзное ДТП на Краснофлотском шоссе: погибла девушка-пассажир

Водитель не справился с управлением и влетел в столб.

Вечером 21 марта на трассе Сосновый бор - Петергоф в районе Красной Слободы водитель иномарки не справился с управлением и влетел в столб. Об этом сообщают очевидцы Piter.TV.

В результате столкновения, машина получила серьезные повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС и кареты скорой помощи.

Водитель транспортного средства не пострадал. Пассажир, сидевший сзади вылетел в канаву. Девушка, находившаяся на переднем сиденье погибла на месте.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии затруднено движение, пропускают по 2 машины с каждой стороны.

Видео: Piter.TV